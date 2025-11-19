Immobilien
Damit es die Spielgruppe weiterhin gibt

  19.11.2025 Kaisten
Im ehemaligen Schulhaus im Ortsteil Ittenthal ist die Spielgruppe zuhause. Foto: sh
Träger der Kaister Spielgruppe ist seit 1997 der Elternverein. Für diesen Zweck egegründet, steht der Verein hinsichtlich der Personalressourcen im Vorstand vor einer ungewissen Zukunft. Um diejenige der Spielgruppe zu sichern, wurde die Gemeinde um Übernahme dieses ...

