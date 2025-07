«… da wächst Gemeinschaft zusammen»

Optimieren ist das Gebot der Stunde und der Versuch, das Angebot an Tagesstrukturen in allen vier Ortsteilen der Fusionsgemeinde Böztal am Leben zu erhalten. Ohne Mitwirkung der Eltern geht es nicht, sagt Guy ...

Tagesstrukturen Böztal kämpfen um den Erhalt des Angebots

Optimieren ist das Gebot der Stunde und der Versuch, das Angebot an Tagesstrukturen in allen vier Ortsteilen der Fusionsgemeinde Böztal am Leben zu erhalten. Ohne Mitwirkung der Eltern geht es nicht, sagt Guy David. Er trägt in dieser Geschichte zwei Hüte.

Simone Rufli

«Tagesstrukturen Böztal in Not. Nutzung weicht stark vom angemeldeten Bedarf ab. Gestartet im August 2024, finden sich die Tagesstrukturen Böztal noch vor Ablauf des ersten Schuljahres in finanzieller Schieflage», so war es in der NFZ vom 4. Juni 2025 zu lesen. Jetzt gibt es Erfreulicheres zu berichten. Unter anderem das: Der Mittagstisch steht in Zukunft nicht nur Kindern offen, sondern auch Seniorinnen und Senioren sowie dem Lehrerkollegium. Das Mittagessen kostet ab August 15 Franken anstatt wie bisher 18 Franken. «Und das Schulheim Effingen übernimmt das Kochen für uns», erklärt Guy David, Vorstandsmitglied im Trägerverein Tagesstrukturen Böztal auf Anfrage der NFZ. «So kann die Vorlauf-Zeit am Morgen reduziert werden und die Mitarbeitenden, die im Stundenlohn arbeiten, können in der Betreuung eingesetzt werden.»

«Es geht um Steuergelder»

Als Mitglied des Gemeinderats hält Guy David denn auch fest: «Der Gemeinderat Böztal unterstützt die Tagesstrukturen weiterhin, er macht den Verein aber auf die nach wie vor hohen Kosten aufmerksam und stellt fest, dass die Kosten weiter optimiert werden müssen und der Verein in Zukunft mehr Einnahmen generieren muss.» Dem Gemeinderat sei es ein Anliegen, dass Böztal Tagesstrukturen anbieten könne, aber: «Die Gemeinde muss auch die Kostenstruktur im Auge behalten. Es geht schliesslich um den Einsatz von Steuergeldern.»

Förderung der Sozialkompetenz

Der Verein Tagesstrukturen hofft, dass möglichst viele Eltern das Angebot nutzen, ihre Kinder anmelden und damit die Tagesstrukturen Böztal erhalten bleiben. Die Worte, die der Vorstand an die Bevölkerung richtet, zielen dabei weit über das Angebot hinaus: «Gemeinsam leisten wir einen Beitrag zur gelebten Fusionierung von Böztal – denn wo Kinder gemeinsam lachen, wächst auch die Gemeinschaft zusammen.» Guy David formuliert es so: «Kinder bekommen neue Spielkameraden, was die Sozialkompetenz der Kinder fördert, die heute weitaus weniger auf den Spielplätzen anzutreffen sind als in vergangenen Zeiten.» Abgesehen davon sei es für Kinder spannend, andere Kinder kennenzulernen. Und weil die Sicherheit immer ein Thema ist, ruft er in Erinnerung: «Die Kinder werden auf der Fahrt im Postauto begleitet.» Die Leitung der Tagesstrukturen ist derzeit vakant, gesucht wird eine leitende Person auf Stundenlohn-Basis. Die Arbeit lastet aktuell auf den Mitgliedern des Vorstands.

Dreijähriges Pilotprojekt

Bei den Tagesstrukturen Böztal handelt es sich um ein dreijähriges Pilotprojekt. Im November 2023 bewilligte die Gemeindeversammlung eine Anschubfinanzierung von 100 000 Franken verteilt auf drei Jahre. Die Frühund Mittagsbetreuung findet am jeweiligen Schulstandort statt, die Nachmittagsbetreuung für alle am Standort Effingen im ehemaligen Gemeindehaus.

Im Ortsteil Effingen stehen insgesamt 20 Plätze zur Verfügung, in Bözen 28 und 12 in Hornussen. Die Kinder werden auf der Fahrt mit dem Postauto vom Schulstandort zur Nachmittagsbetreuung begleitet und betreut. (sir)