Da pfeift es einem schon mal gehörig um die Ohren

Event für Lernende im Vogelpark Ambigua

Ende Juni fand im Vogelpark Ambigua in Zeihen ein besonderer Eventnachmittag für die Lernenden der Mitgliederfirmen der Kommissionen Verkauf/Dienstleistung (VDL) und Bauhandwerk des Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Geref) statt. Rolf Lanz und Sandra Schmidt begrüssten die Anwesenden an diesem heissen Nachmittag zu einer Reise voller «Aahs» und «Oohs». Die Veranstaltung begann mit einer Aufteilung in zwei Gruppen. Sandra Schmidt führte die erste Gruppe und zeigte eindrucksvoll den Umgang mit einem blau-gelben Ara. Wie kann man einen solchen Vogel am besten untersuchen? Wie kann ich ihn halten oder wie kann ich ihn füttern? Das und mehr erklärte die ausgebildete Tierärztin.

Die zweite Gruppe wurde von Rolf Lanz geführt. Er demonstrierte die artgerechte Einrichtung eines Papageienkäfigs. Die Lernenden konnten dann selbst eine Voliere einrichten und «Geschenklis» basteln. Diese Arbeiten wurden mit viel Fleiss und mit Bravour erledigt. Rolf Lanz’ Leidenschaft und Hingabe für die Vögel waren deutlich spürbar. Die Anwesenden wurden teils von den Vogelgesängen verzaubert. Manchmal war das Gekrächze der gefiederten Tiere aber so laut, dass auch schon mal die Ohren zugehalten wurden; immer jedoch mit lachenden Gesichtern.

Rolf Lanz, der Gründer des Vogelparks, erklärte, dass etwa die Hälfte der Vögel aus behördlichen Beschlagnahmungen stammt. Die gezeigten Bilder verdeutlichten die oft traurige Realität, in der viele Vögel leben müssen. Der Nachmittag endete mit einer informativen Führung durch den Park und einem gemeinsamen Abendessen in der Gartenbeiz des Vogelparks. Zudem erhielten alle eine spezielle Chilibottle-Flasche, genau das richtige bei diesem Sommerwetter.

Die interessierten Lernenden erlebten bei hochsommerlichen Temperaturen einen informativen und emotionalen Nachmittag. Es war zugleich auch eine schöne Abwechslung zum Alltag in ihren Lehrbetrieben. Ein herzliches Dankeschön der beiden Geref-Kommissionen wie auch von den jugendlichen Teilnehmenden geht an Rolf Lanz und sein Team. Sie bieten mit grosser Hingabe und Herzblut den Vögeln ein liebevolles Zuhause. (mgt)