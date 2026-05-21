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D-Day in Sisseln

  21.05.2026 Sisseln
Über 250 Fahrzeuge sind angemeldet. Foto: Archiv NFZ
Über 250 Fahrzeuge sind angemeldet. Foto: Archiv NFZ

Aus Anlass des Einmarsches der Alliierten vor 70 Jahren in der Normandie (D-Day) führte der D-Day-Verein Sisseln 2014 ein erstes Internationales Armeefahrzeugtreffen durch. Dieses Jahr findet vom 22. bis 24. Mai das 5. Treffen statt auf den Wiesen zwischen Pinte und Rhein. Die ...

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