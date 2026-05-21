D-Day in Sisseln

Aus Anlass des Einmarsches der Alliierten vor 70 Jahren in der Normandie (D-Day) führte der D-Day-Verein Sisseln 2014 ein erstes Internationales Armeefahrzeugtreffen durch. Dieses Jahr findet vom 22. bis 24. Mai das 5. Treffen statt auf den Wiesen zwischen Pinte und Rhein. Die ...

Aus Anlass des Einmarsches der Alliierten vor 70 Jahren in der Normandie (D-Day) führte der D-Day-Verein Sisseln 2014 ein erstes Internationales Armeefahrzeugtreffen durch. Dieses Jahr findet vom 22. bis 24. Mai das 5. Treffen statt auf den Wiesen zwischen Pinte und Rhein. Die Unterstützung von Behörde, Pächtern und ca. 300 freiwilligen Helfern war Motivation genug, diesen Anlass erneut durchzuführen. Es haben sich gegen 80 Gruppen mit über 250 Fahrzeugen angemeldet. An die 500 Personen werden im Camp wohnen.

Die Eröffnungsfeier am Freitag wird musikalisch begleitet durch die Musikgesellschaft Eiken und die «Linden Leaf Pipers», gefolgt von einem Konzert der amerikanischen History Swingers Big Band im Festzelt.

Der Samstag steht zuerst im Zeichen des Convoy. Mit einer Ausfahrt ins obere Fricktal können Interessierte sehen, wie mobil die Fahrzeuge noch immer sind. Dabei besteht für Interessierte auch eine Mitfahrgelegenheit. Im Festzelt kann man sich kulinarisch verpflegen lassen. Am Abend tritt Ueli’s Family Band auf.

Am Sonntag bieten die Pontoniere Sisseln bei guter Witterung Bootsfahrten auf dem Rhein an. Ebenso gibt es eine grosse Tombola mit vielen Preisen. (mgt)