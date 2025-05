Corine Jeker und Michael Frauchiger neu im Gemeinderat von Böztal

Mit der Wahl von Corine Jeker, Michael Frauchiger, Guy David, Robert Schmid und Alexander Zürcher konnten am Sonntag alle fünf Sitze im Gemeinderat von Böztal für die Amtsperiode 2026/2029 im ersten Wahlgang besetzt werden.

Die begonnene Arbeit fortführen und Böztal vier weitere Jahre mitgestalten können die bisherigen Gemeinderäte Guy David (539 Stimmen), Alexander Zürcher (419 Stimmen) und Robert Schmid (438 Stimmen). Neu in den Gemeinderat gewählt sind Michael Frauchiger (1990, Effingen) mit 529 Stimmen und Corine Jeker (1981, Effingen) mit 530 Stimmen. Damit haben die beiden neuen Gemeinderatsmitglieder hinter Guy David die meisten Stimmen auf sich vereint. Alle Gemeinderatsmitglieder sind parteilos.

Die Zahl der in Betracht fallenden Wahlzettel betrug 707, das absolute Mehr lag bei 313 Stimmen, die Stimmbeteiligung lag bei 38,3%. Als sechster in der Wertung nicht gewählt wurde Hans Ulrich Amsler, obwohl auch er mit 396 Stimmen das absolute Mehr deutlich überschritten hat.

Bei den Gesamterneuerungswahlen am Sonntag nicht mehr angetreten waren Andreas Thommen (Vizeammann) und Esther Röthlin. (sir)