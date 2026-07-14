Clubhaus: Sepp Hohler übernimmt den Betrieb

Der FC Wallbach stellt die Weichen für die Zukunft seines Clubhauses neu: Per 1. August 2026 übernimmt Sepp Hohler, Wirt des Restaurant Anker in Mumpf, gemeinsam mit seinem Team den Betrieb des Clubhauses als neuer Pächter. Der bisherige Pachtvertrag mit Guido und Suzan Rudin endet im gegenseitigen Einvernehmen bereits per 30. Juni 2026. Mit der Verpflichtung von Sepp Hohler setzt der Verein auf gastronomische Erfahrung und regionale Verankerung. «Sepp bringt beste Voraussetzungen für den Betrieb des Clubhauses mit und ist bereits mit dem Verein verbunden. Der zunächst bis Ende Jahr befristete Vertrag dient beiden Seiten als Kennenlernphase», heisst es in einer Medienmitteilung. In diesen ersten Monaten sollen Abläufe, Erwartungen und Bedürfnisse abgestimmt werden – mit dem klaren Ziel, eine langfristige Lösung zu etablieren. Beide Seiten sind optimistisch, dass der gemeinsam festgelegte Weg der richtige für die Zukunft des Clubhauses ist.

Der FC Wallbach verbindet den Neustart mit der Hoffnung, das Clubhaus wieder stärker als sozialen Treffpunkt des Vereinslebens zu positionieren. Dabei setzt der Verein bewusst auf die Unterstützung seiner Mitglieder. Vom Nachwuchs bis zu den Aktiv- und Seniorenteams soll das Clubhaus wieder als gemeinsames zuhause gelebt werden und vor und nach Trainings, sowie bei Meisterschaftsspielen oder Juniorenturnieren der Treffpunkt sein. Die Wiedereröffnung ist auf Mittwoch, 5. August, geplant. Künftig soll das Clubhaus jeweils von Mittwoch bis Sonntag geöffnet sein und damit regelmässig Raum für Begegnung und Austausch bieten. Der neue Clubhauswirt wird die Öffnungszeiten in der Anfangsphase ebenfalls kritisch beäugen und auf die Bedürfnisse der Gäste eingehen und nach Bedarf anpassen. (mgt/nfz)