Christian Müller für die GPFK

Zur Wahl in die Rheinfelder Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission vom 28. September.

Christian Müller hat in der vergangenen Legislatur mit seinem breiten Wissen in Finanzen, Energiewirtschaft und Verwaltung die Arbeit der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GPFK) entscheidend bereichert. An der Podiumsdiskussion vom 9. September hat er seine Kompetenz erneut eindrucksvoll dargelegt. Die GPFK ist das wichtigste Hilfsorgan unserer Stadt. Sie prüft Jahres- und Kreditrechnungen, nimmt Stellung zu Budget und Verpflichtungskrediten und sorgt mit Disziplin, Fachkompetenz und Verlässlichkeit für Transparenz und finanzpolitische Kontrolle. Hier ist mir Kontinuität mit erfahrenen Leuten, welchen unsere Stadt am Herzen liegt, sehr wichtig. Deshalb empfehle ich Christian Müller zur Wiederwahl in die GPFK, damit er auch weiterhin tatkräftig einen wertvollen Beitrag für Rheinfelden leisten kann.

ALEXANDER HUBER, RHEINFELDEN