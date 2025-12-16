CHLAUSHOCK FRAUENTURNVEREIN UND MÄNNERRIEGE OBERMUMPF

Nach einem rund einstündigen Fussmarsch fanden sich die Mitglieder von Frauenturnverein und Männerriege im Christkatholischen Pfarrhof ein, wo die letzten Vorbereitungen für das Nachtessen bereits liefen. Im dekorierten Saal und an drei Würfeltischen verteilten sich die 19 ...

Nach einem rund einstündigen Fussmarsch fanden sich die Mitglieder von Frauenturnverein und Männerriege im Christkatholischen Pfarrhof ein, wo die letzten Vorbereitungen für das Nachtessen bereits liefen. Im dekorierten Saal und an drei Würfeltischen verteilten sich die 19 Teilnehmenden und genossen ein Raclette mit vielen Zutaten. Ein vielseitiges Dessert-Angebot rundete den kulinarischen Teil ab. Erinnerungen an vergangene Turnfeste lebten auf, dazu gab es reichlich zu erzählen. Auch dass die beiden Vereine im Jahr 2026 keinen Startplatz an einem Turnfest erhalten haben, wurde rege besprochen. (mgt)