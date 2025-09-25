Chiki-Feier in Kaisten zum Thema Wind

Kürzlich ist in Kaisten die Chiki-Feier durchgeführt worden. «Ich habe keine Stimme, aber ich kann dich hören. Ich habe keine Hände, aber ich kann dich bewegen. Ich bin unsichtbar, aber du spürst mich. Wer bin ich?» Die Antwort auf das Rätsel haben die ...

Kürzlich ist in Kaisten die Chiki-Feier durchgeführt worden. «Ich habe keine Stimme, aber ich kann dich hören. Ich habe keine Hände, aber ich kann dich bewegen. Ich bin unsichtbar, aber du spürst mich. Wer bin ich?» Die Antwort auf das Rätsel haben die Chilekids schnell gefunden.

Und zwar ist es der Wind. Nach den Elementen Erde und Feuer begleitete nun die Luft die Chiki-Feier im Sändeligarten in Kaisten. Dazu durften die Kinder das Element anhand verschiedener Experimente entdecken und erleben. So versuchten die Kinder, die Luft einzufangen, indem sie mit Plastiksäcken herumrannten. Sie hörten, wie die Luft laut quietschend aus dem Ballon entwich und beobachteten fasziniert die Luftblasen im Wasser, die sie mit einem Strohhalm erzeugten. Mit ihren selbst gebastelten Fächern spielten die Kinder den Wind, der in der Geschichte über die kleine Spinne Rosa beinahe ihr Netz zerstört hätte. Zum Schluss erhielt jedes Kind ein Teelicht, das es versuchen musste, heil zur Kapelle zu tragen. Die gelungene Feier endete schliesslich mit dem gemeinsamen Bräteln. Die nächste Chiki-Feier findet am 15. November 2025 in der Kirche Kaisten statt. (mgt)