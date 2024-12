Chiara Leone als Sportlerin des Jahres nominiert

An den «Sports Awards» dreht sich alles um die herausragendsten Sportpersönlichkeiten des Jahres. Wer eine Auszeichnung entgegennehmen darf, kann das Schweizer TV-Publikum in der Livesendung am Sonntag, 5. Januar, via Televoting mitbestimmen.



Unter den sechs nominierten Spitzenathletinnen befindet sich auch Chiara Leone aus Frick. Sie schrieb im Sommer Sportgeschichte und gewann an den Olympischen Spielen in Paris sensationell Gold im Dreistellungswettkampf über 50 Meter Gewehr. Monate zuvor war sie in Kroatien bereits Europameisterin über dieselbe Disziplin geworden. Unter den weiteren Nominierten für die «Sports Awards» sind Athletinnen wie die Leichtathletinnen Mujinga Kambundji und Angelica Moser oder Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami. (mgt/nfz)