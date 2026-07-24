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Chefredaktor schreibt Komödie

  24.07.2026 Basel

Das Ensemble «Die Dritte – e goldigi Generation» bereichert den Spielplan des Basler Kulturhuus Häbse auch in diesem Frühherbst. Im September kehren die sieben Schauspieler und Schauspielerinnen mit einer rasanten Verwechslungskomödie auf die Bühne zurück: ...

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