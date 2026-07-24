Chefredaktor schreibt Komödie

Das Ensemble «Die Dritte – e goldigi Generation» bereichert den Spielplan des Basler Kulturhuus Häbse auch in diesem Frühherbst. Im September kehren die sieben Schauspieler und Schauspielerinnen mit einer rasanten Verwechslungskomödie auf die Bühne zurück: ...

Das Ensemble «Die Dritte – e goldigi Generation» bereichert den Spielplan des Basler Kulturhuus Häbse auch in diesem Frühherbst. Im September kehren die sieben Schauspieler und Schauspielerinnen mit einer rasanten Verwechslungskomödie auf die Bühne zurück: «Jesses, Walti – dä bhalti!». Die Handlung spielt im «Golden Goal», der Seniorenresidenz. Die Stimmung im Heim ist angespannt. Die Kasse ist leer, der Ruf ramponiert und die Heimleitung steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Die Rettung naht in Form eines angeblich reichen Investors: Walter Halter. Doch als dieser in der Residenz einzieht, nimmt das Unheil seinen Lauf. Durch eine Verwechslung am Empfang prallen bald zwei Männer aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Ärnscht Walter, der bodenständige Buchhalter, sowie der echte, aber überhebliche Walter Halter.

Der Schlagabtausch zwischen Schein und Sein kann beginnen. Zwischen Halbwahrheiten und Klamauk findet das Stück sein Herz: «Jesses, Walti - dä bhalti!» ist auch die Wiederfindung einer verlorenen Familie und die Erkenntnis, dass wahres Gold nicht auf dem Bankkonto liegt, sondern in den Menschen, denen man begegnet. Die Komödie stammt aus der Feder von Ex-BaZ-Chefredaktor Marcel Rohr, der seine Premiere feiert. Die Uraufführung findet im September im Kulturhuus Häbse statt – ein Abend, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Es spielen: Hedy Kaufmann, Rinalda Caduff, Peter Richner, Susi von Lindenau Huber, Sylvia Bossart, Walter Aeppli und Rolf Boss; Regie: Dani von Wattenwyl.

(mgt)