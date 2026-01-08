Cenk ist «ratlos»

Comedian am 7. Februar in Stein Auf Einladung des Kultur vereins gastiert am Samstag, 7. Februar, der Schweizer Stand-Up-Comedian Cenk im Steiner Saalbau.

Comedian am 7. Februar in Stein



Auf Einladung des Kultur vereins gastiert am Samstag, 7. Februar, der Schweizer Stand-Up-Comedian Cenk im Steiner Saalbau.

Mit seinem Erfolgsprogramm «Schleierhaft» brachte Cenk sein Publikum zum Lachen, Grübeln und Fantasieren. Jetzt lädt der preisgekrönte Comedian aus Winterthur zu einer neuen, ebenso persönlichen wie amüsanten Reise ein.

In «ratlos» erzählt Cenk von seiner Lebensphase mit dem wenigsten Erfolg – und den meisten Ratschlägen. Die Frage ist nur: Wer weiss wirklich, was man tun soll im Leben? Mit gewohntem Charme und feiner Ironie teilt Cenk seine lustigsten, ehrlichsten und absurdesten Gedanken und hinterfragt den Zeitgeist einer Welt voller Selbstfindung, widersprüchlicher Ratschläge und nie endendem Erfolgsstreben.

Cenks neue Kabarett- und Comedy-Geschichte ist eine Einladung, das alltägliche Erfolgsstreben für eine Weile hinter sich zu lassen, durchzuatmen und das Leben einfach nur zu geniessen. Zumindest einen Abend lang.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 7. Februar, um 20 Uhr im Saalbau Stein. Der Barbetrieb im Foyer ist ab 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 35 Franken. Karten im Vorverkauf und Informationen gibt es auf. (mgt)



www.kulturstein.ch