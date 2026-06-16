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Böztal: Zweiter Wahlgang nötig

  16.06.2026 Böztal
Noch ist offen, wer als fünfter Gemeinderat ins Gemeindehaus in Hornussen einzieht. Foto: Simone Rufli
Noch ist offen, wer als fünfter Gemeinderat ins Gemeindehaus in Hornussen einzieht. Foto: Simone Rufli

Keiner der vier Kandidaten für den freiwerdenden Sitz im Gemeinderat von Böztal erhielt bei der Ersatzwahl am Sonntag genug Stimmen. Damit wird ein zweiter Wahlgang nötig. Dieser findet am 27. September 2026 statt.

1175 von 1892 Stimmberechtigten waren an die Urne gegangen, ...

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