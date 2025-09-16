Böztal verdient einen neuen Spirit

Am 18. Mai 2025 wählte Böztal mit sehr gutem Resultat zwei junge Gemeinderäte. Herr Michael Frauchiger stellt sich am 28. September als Vizeammann zur Verfügung. Sein Spirit, seine Motivation, und die Herausforderung wird leider von den Verbliebenen nicht unterstützt. ...

Am 18. Mai 2025 wählte Böztal mit sehr gutem Resultat zwei junge Gemeinderäte. Herr Michael Frauchiger stellt sich am 28. September als Vizeammann zur Verfügung. Sein Spirit, seine Motivation, und die Herausforderung wird leider von den Verbliebenen nicht unterstützt.

Wir erlebten Michael Frauchigers Unterstützung am 26. Juli bei der starken Überschwemmung. Als erster Feuerwehrmann in unserem Quartier beruhigte er umsichtig und überlegt die Betroffenen. Wir fühlten uns umsorgt. Fast täglich besuchte er das betroffene Quartier, und erkundigte sich persönlich nach unserem Befinden. Zeigte Verständnis und Anteilnahme. Das stärkt und verbindet. Darum empfehlen wir, den Spirit aufzunehmen und wählen Michael Frauchiger.

Wir als Betroffene, möchten uns ganz herzlich bedanken bei der Feuerwehr Oberes Fricktal für ihren Einsatz, der bis weit über Mitternacht, umsichtig, freundlich und speditiv geleistet wurde.

FAMILIE HERZOG

FAMILIE STEINACHER

FAMILIE PAGANINI, BÖZTAL