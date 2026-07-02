Böztal: nur noch Frey und Meier kandidieren

Da im 1. Wahlgang am 14. Juni keiner der vier Kandidaten für den einen freiwerdenden Sitz im Gemeinderat von Böztal genug Stimmen erhielt, findet am 27. September ein zweiter Wahlgang statt.

Für diesen 2. Wahlgang der Ersatzwahl gingen innert der gesetzlichen Frist die Kandidaturen von Roger Frey (1967, Bözen) und Martin Othmar Meier (1970, Elfingen) ein. Brian Schwank und Irfan Butt treten nicht mehr an.

Im zweiten Wahlgang ist nur wählbar, wer innert 10 Tagen nach dem ersten Wahlgang durch mindestens 10 Stimmberechtigte des betreffenden Wahlkreises angemeldet wurde. Alle andern auf dem Wahlzettel aufgeführten Stimmen sind demnach ungültig.

(mgt/sir)