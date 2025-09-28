Böztal: Michael Frauchiger als Vizeammann gewählt

Im zweiten Wahlgang für das Amt des Böztalers Vizeammanns für die Legislaturperiode 2026/29 setzte sich der 35-jährige Michael Frauchiger gegen Guy David (58) durch. Frauchiger wurde am Sonntag mit 483 Stimmen gewählt.

Auf Konkurrent Guy David entfielen 326 Stimmen. Die Anzahl der gültigen Stimmen betrug 809, die Stimmbeteiligung lag bei 43,7 Prozent.

«Ein Mega-Vertrauen, das mir die Bevölkerung mit diesem hervorragenden Ergebnis entgegenbringt», meinte Michael Frauchiger erfreut, als ihm die NFZ zur Wahl gratulierte. «Ich bin überglücklich und werde mich mit Freude an die Arbeit machen.»

Michael Frauchiger ist erst am 18. Mai 2025 mit 529 Stimmen in den Gemeinderat von Böztal gewählt worden. Bereits damals hatte er für das Amt des Vizeammanns kandidiert und 263 Stimmen erhalten bei einem absoluten Mehr von 321. (sir)