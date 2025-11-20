Böztal: Klares Bekenntnis zu den Tagesstrukturen

Die Einwohnergemeindeversammlung von Böztal sprach sich am Donnerstagabend mit sehr grossem Mehr und einer Gegenstimme für die finanzielle Unterstützung des Tagesstruktur-Angebots aus.

Indem die Einwohnergemeindeversammlung dem Antrag des Gemeinderats diskussionslos zustimmte, machte sie den Weg frei, dass die Tagesstrukturen Böztal künftig mit einer jährlich wiederkehrenden Defizitgarantie in der Höhe von 75000 Franken unterstützt werden können.

An der Versammlung in der Turnhalle von Hornussen nahmen 111 Stimmberechtigte teil. Sämtliche Kreditabrechnungen sowie das Budget 2026 wurden genehmigt. Die Versammlung stand im Zeichen von Verabschiedungen langjähriger Gemeinderats- und Kommissionsmitglieder sowie Stimmenzähler. (sir)

