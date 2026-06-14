Böztal: Kein Gemeinderats-Kandidat hat das absolute Mehr erreicht

Keiner der vier Kandidaten für den freiwerdenden Sitz im Gemeinderat von Böztal erhielt bei der Ersatzwahl am Sonntag genug Stimmen. Damit wird ein zweiter Wahlgang nötig. Dieser findet am 27. September 2026 statt.

1175 von 1892 Stimmberechtigten waren an die Urne gegangen, 931 hatten den Wahlzettel abgegeben, 841 Wahlzettel waren gültig, das absolute Mehr lag bei 421 Stimmen. Stimmen haben erhalten: Roger Frey 322 (nicht gewählt), Brian Schwank (235, nicht gewählt), Martin Meier (172, nicht gewählt), Irfan Butt (48, nicht gewählt). Vereinzelte gültige Stimmen 64. Die Stimmbeteiligung lag bei 49,2 Prozent.

Die Ersatzwahl für ein Mitglied des Gemeinderats für den Rest der Amtsperiode 2026/2029 wurde nötig, weil Alexander Zürcher Anfang April dieses Jahres aus persönlichen Gründen die Demission als Gemeinderat eingereicht hat. Zürcher war im Juni 2023, ebenfalls in einer Ersatzwahl, in den Gemeinderat von Böztal gewählt worden.

Innert der gesetzlichen Frist sind für die Ersatzwahl auf der Gemeindeverwaltung in Hornussen die Anmeldungen von Roger Frey (Jahrgang 1967) aus dem Ortsteil Bözen und Brian Steven Schwank (Jahrgang 1992), wohnhaft im Ortsteil Effingen, eingegangen. Nach Ablauf der gesetzlichen Frist haben Martin Meier (Jahrgang 1970, Kaufmann und selbständiger Fahrlehrer, Elfingen) und Irfan Butt (Wirtschaftsprüfer, aufgewachsen in Hornussen) ihre Kandidatur bekanntgegeben. (sir)

