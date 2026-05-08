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Böztal: Frey und Schwank wollen in den Gemeinderat

  08.05.2026 Böztal

Anfang April hat Alexander Zürcher aus persönlichen Gründen die Demission als Gemeinderat eingereicht. Damit ist eine Ersatzwahl nötig. Innert der gesetzlichen Frist sind auf der Gemeindeverwaltung in Hornussen zwei Anmeldungen eingegangen. Es kandidieren Roger Frey (Jahrgang ...

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