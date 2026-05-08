Böztal: Frey und Schwank wollen in den Gemeinderat

Anfang April hat Alexander Zürcher aus persönlichen Gründen die Demission als Gemeinderat eingereicht. Damit ist eine Ersatzwahl nötig. Innert der gesetzlichen Frist sind auf der Gemeindeverwaltung in Hornussen zwei Anmeldungen eingegangen. Es kandidieren Roger Frey (Jahrgang ...

Anfang April hat Alexander Zürcher aus persönlichen Gründen die Demission als Gemeinderat eingereicht. Damit ist eine Ersatzwahl nötig. Innert der gesetzlichen Frist sind auf der Gemeindeverwaltung in Hornussen zwei Anmeldungen eingegangen. Es kandidieren Roger Frey (Jahrgang 1967) aus Bözen und Brian Steven Schwank (Jg. 1992) wohnhaft in Effingen. Roger Frey war bereits im Gemeinderat von Böztal, bevor er im Juni 2023 aus beruflichen Gründen aus dem Gremium ausschied. Die Ersatzwahl ist für den 14. Juni 2026 angesetzt. Im ersten Wahlgang können nicht nur die beiden offiziellen Kandidaten, sondern von Gesetzes wegen jeder und jede wahlfähige Stimmberechtigte gültige Stimmen erhalten. (sir)