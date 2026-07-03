Böztal: 130 gemessen, 23 zu schnell

Böztal: 130 gemessen, 23 zu schnell03.07.2026 Böztal
Am 23. Juni führte die Polizei Oberes Fricktal in der Gemeinde Böztal mobile Geschwindigkeitskontrollen durch. Von total 130 gemessenen Fahrzeugen waren 23 zu schnell unterwegs (rund 18 %).
In Effingen an der Bahnhofstrasse wurden 55 Fahrzeuge registriert; sieben ...
Am 23. Juni führte die Polizei Oberes Fricktal in der Gemeinde Böztal mobile Geschwindigkeitskontrollen durch. Von total 130 gemessenen Fahrzeugen waren 23 zu schnell unterwegs (rund 18 %).
In Effingen an der Bahnhofstrasse wurden 55 Fahrzeuge registriert; sieben Fahrzeuglenkende überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h (rund 13 %). An der Dorfstrasse in Elfingen wurden 50 Fahrzeuge vom Lasermessgerät erfasst. Acht hielten sich nicht an die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h (rund 16 %). In Hornussen ist die Ittenthalerstrasse mit 30 km/h signalisiert. Von 25 Fahrzeugen waren acht zu schnell (rund 32 %).
Die höchste in Elfingen gemessene Geschwindigkeit betrug 73 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 20 km/h. Der Fahrzeuglenkende wird an die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg verzeigt und muss mit einem Führerausweisentzugsverfahren durch das Strassenverkehrsamt rechnen.
(mgt)