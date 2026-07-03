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Böztal: 130 gemessen, 23 zu schnell

  03.07.2026 Böztal

Am 23. Juni führte die Polizei Oberes Fricktal in der Gemeinde Böztal mobile Geschwindigkeitskontrollen durch. Von total 130 gemessenen Fahrzeugen waren 23 zu schnell unterwegs (rund 18 %).

In Effingen an der Bahnhofstrasse wurden 55 Fahrzeuge registriert; sieben ...

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