Bözen: Jugendlicher stiehlt Auto in der Weihnachtsnacht und verursacht Unfall

In der Weihnachtsnacht verursachte ein 17-jähriger Automobilist mit einem gestohlenen Fahrzeug in Bözen einen Verkehrsunfall. Der Lenker, welcher lediglich im Besitz eines Lernfahrausweises war und eine unerlaubte Lernfahrt durchführte, prallte mit dem Personenwagen gegen ein parkiertes Auto und in die Hausfassade. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Am 25. Dezember, kurz vor 23 Uhr, meldete ein Anwohner, dass ein Automobilist in seine Hausfassade geprallt sei. Die aufgebotene Patrouille der Kantonspolizei stellte vor Ort fest, dass der 17-jährige Lenker allein unterwegs war und lediglich im Besitz eines Lernfahrausweises war. Er gab an, das Fahrzeug kurz zuvor entwendet zu haben. Während der Fahrt durch Bözen habe er die Kontrolle für das Fahrzeug verloren und sei gegen zwei parkierte Autos sowie die Hausfassade geprallt.

Der Lenker wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Am Fahrzeug sowie am Gebäude entstand beträchtlicher Sachschaden. Dem Lenker wurde der Lernfahrausweis zu Handen der Entzugsbehörde abgenommen zudem wird er bei der zuständigen Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht.