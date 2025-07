Bözen: Innerorts mit 89 km/h gemessen

Vom 8. bis 18. Juli 2025 führte die Polizei Oberes Fricktal in Bözen, an der Hauptstrasse, eine Geschwindigkeitskontrolle im Innerortsbereich durch. Insgesamt wurden rund 2000 Fahrzeuge gemessen. Dabei hielten sich 270 Fahrzeuglenkende nicht an die signalisierte ...