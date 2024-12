Buttazo und Csitei gewinnen

Absenden bei den Kaister Schützen: Kürzlich fand die mit Spannung erwartete Rangverkündigung unseres Schützenvereins in der Schützenstube in Kaisten statt. Zahlreiche Mitglieder und Gäste waren erschienen, um die besten Schützinnen und Schützen in den verschiedenen Kategorien zu ehren und zu feiern.

Die vergangene Saison war geprägt von aufregenden Wettkämpfen und beeindruckenden Leistungen. Die Schützen unseres Vereins haben sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Rangverkündigung bot die perfekte Gelegenheit, diese Erfolge zu würdigen und die besten Schützen zu ehren. Die Veranstaltung begann mit einer herzlichen Begrüssung durch den Präsidenten Thomas Hermann, der auf die Erfolge des vergangenen Jahres einging. Der Anlass war in ein wunderbares mehrgängiges Abendessen eingebettet. Zwischen den einzelnen Gängen wurden die besten Schützinnen und Schützen durch den Schützenmeister Tobias Zumsteg ausgezeichnet:

In der grossen Jahresmeisterschaft Standardgewehr konnte sich Alexander Buttazzo den ersten Platz sichern. Auf den zweiten Platz kam Thomas Hermann, gefolgt von Ueli Bögle auf dem dritten Platz. Bei der grossen Jahresmeisterschaft Sturmgewehr war die Konkurrenz besonders stark. Der erste Platz ging an Yvonne Csitei, während der Kilimandscharo-Bezwinger Adrian Mahrer den zweiten Platz belegte. Den dritten Platz sicherte sich Ruwen Bähler. In der kleinen Jahresmeisterschaft zeigte sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Der erste Platz ging an Marco Rebmann, gefolgt von Marcel Grenacher auf dem zweiten und Daniel Müller auf dem dritten Platz.

Neben den Platzierungen der Jahresmeisterschaft wurden auch die Gewinner des Endschiessens ausgezeichnet. So gewann Thomas Hermann den Endschiessen-Stich, Marianne Rebmann den Ladystich, Dario Bruno den Jungschützenstich, John Warpelin den Glücksstich, Yvonne Csitei den Fleischstich (Armeewaffen) und Jan-Luc Humblet den Fleischstich (Sportwaffen). (mgt)