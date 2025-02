5. Generalversammlung der Samariter Staffeleggtal

Die Präsidentin Monica Rubin begrüsste 34 Anwesende zur 5. Generalversammlung der Samariter Staffeleggtal. Unter den Teilnehmenden befanden sich auch nicht mehr aktive Ehrenmitglieder und Delegationen der Feuerwehr Densbüren-Asp und des Gemeinderats Herznach-Ueken.

Das Vorstandsmitglied Denise Wipf wurde für 15 Jahre und das Mitglied Agnes Rubin für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. Der abwesenden Agnes Rubin wurde per Videocall mitgeteilt, dass der Verein sie als Ehrenmitglied gewählt hat, was sie sichtlich überraschte und mit grosser Freude erfüllte.

Beim Jahresbericht der Präsidentin und der technischen Leitung konnte man nochmals auf das letzte Jahr unter dem Motto «Film ab» zurückblicken. Zugleich konnten wieder viele Kurse angeboten werden. Individuelle Firmenkurse, Nothelfer und Notfälle bei Kleinkindern führten das Angebot an. Ebenso wurde das Samariterwissen an zahlreichen Postendiensten angeboten. Die Vereinsreise, das erstmals durchgeführte «Risotto im Grotto» und der «Chlaushock» in Densbüren gehörten zu den gesellschaftlichen Highlights. Auch durfte der Verein wieder eine grosse Solidarität im Tal verspüren und so kamen ausserordentlich viele Passivbeiträge zusammen. Dafür gilt der Bevölkerung ein grosses Dankeschön.

Das neue Jahresprogramm unter dem Motto «Bunt durchs Jahr» wurde vorgestellt. Die Übungen werden weiterhin abwechselnd in den drei Ortschaften Ueken, Herznach und Densbüren durchgeführt. Zudem wird im Mai wieder eine regionale Übung mit den Nachbarvereinen stattfinden. Diese Übung wird in Herznach im Anlass «Schweiz bewegt» integriert. Es wird ein Postenlauf im Dorfteil Ueken geben und die gesamte Bevölkerung kann Kilometer und Punkte für Herznach-Ueken sammeln. Ebenso wird am 1. und 2. November wieder ein Herbstfest durchgeführt.

Interessierte sind eingeladen, unverbindlich an einer Übung zu schnuppern. (mgt)

Weitere Details, auch zu den Kursen, aktuell auf der Homepage

