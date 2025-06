Buik kandidiert für Gemeinderat

«Die GLP Fricktal freut sich, die Kandidatur von Michael Buik für den Gemeinderat Herznach-Ueken bekanntzugeben. Zudem stellt er sich als Gemeindepräsident zur Wahl», heisst es in einer Mitteilung der Partei. Mit seiner langjährigen ...

Wahlen in Herznach-Ueken

Wahlen in Herznach-Ueken

«Die GLP Fricktal freut sich, die Kandidatur von Michael Buik für den Gemeinderat Herznach-Ueken bekanntzugeben. Zudem stellt er sich als Gemeindepräsident zur Wahl», heisst es in einer Mitteilung der Partei. Mit seiner langjährigen Erfahrung, seinem beruf lichen Hintergrund und seiner starken Verwurzelung in der Gemeinde bringe er ideale Voraussetzungen mit, um die Zukunft von Herznach-Ueken aktiv und nachhaltig mitzugestalten.

Michael Buik lebt seit 1993 mit seiner Frau Maja Buik-Markl im Gemeindeteil Ueken. «In den vergangenen 32 Jahren hat er die Entwicklung der Gemeinde hautnah miterlebt und sich dabei eine tiefe Verbundenheit mit Herznach-Ueken aufgebaut. Als Vater von drei erwachsenen Töchtern kennt er die Anliegen und Bedürfnisse unterschiedlicher Generationen», schreibt die Partei weiter. «Ich will einen proaktiven Beitrag für die Zukunft in unserer Gemeinde leisten», betont Michael Buik. «Ich freue mich darauf, mit den Menschen von Herznach-Ueken in einen intensiven Austausch zu treten, neue Ideen aufzunehmen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.»

Michael Buik ist studierter Betriebsökonom und selbständiger Unternehmer und engagiert sich bereits heute in verschiedenen Bereichen im Fricktal: Als Vorstandsmitglied im Verein für Altersfragen Oberes Fricktal (VAOF) verantwortet er das Ressort Finanzen. Zudem ist er Mitglied des Lionsclubs Fricktal, des Golfclubs Fricktal sowie des Vereins Bergwerk Herznach. Politisch ist er im Vorstand der GLP Fricktal aktiv. (mgt)