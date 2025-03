Am Sonntagabend standen sie wieder in Flammen, die charakteristischen Feuerzeichen auf dem Wittnauer Homberg und dem Limperg. Die Wittnauer feierten ihr alljährliches Fasnachtsfeuer.

Das sonnige Wetter begleitete die Teilnehmer des Fasnachtsfeuers, als um 20 Uhr der Böllerschuss über den Homberg hallte. Dies markierte den Moment, in dem die Fachteln entzündet und die kunstvollen Sujets offenbart wurden. Im Anschluss daran zogen die Oberen und Unteren mit ihren brennenden Fachteln und dem lauten Schlachtruf «Bürli Bürli Rai ab … » hinunter ins Dorf, wo die beiden beeindruckenden Darbietungen bestaunt werden konnten.

Goldmedaille und DAB

Die Oberen setzten ihre Kunstwerke dieses Jahr zu Ehren der Fricker Profi-Schützin Chiara Leone. Sie gewann 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris im Dreistellungswettkampf der Frauen (50-Meter-Kleinkalibergewehr) die Goldmedaille. Die Unteren wählten hingegen ein Sujet, das sich mit dem DAB-Radio beschäftigte und durch das Motto «UKW ade» im Fachtelzug auf die Neuerung aufmerksam machte.

Die Vorbereitungen für das beeindruckende Fasnachtsfeuer dauerten zwei Tage, da sowohl die Ober- als auch die Unterdörfer ihre Feuer und Flammenbilder selbständig organisierten. Es mussten rund 20 Meter lange und über zehn Meter hohe Holzgerüste für die Flammenbilder errichtet, Holz-Bündel gebunden und imposante Holz-Feuertürme, die sogenannten «Butzer», gebaut werden. Eine kleine Festwirtschaft sorgte dafür, dass das zahlreich anwesende Publikum an den verschiedenen Schauplätzen mit Speisen und Getränken versorgt wurde.

Acht Paare als Anzünder

In diesem Jahr verkündeten insgesamt acht Paare, die im vergangenen Jahr den Bund fürs Leben geschlossen hatten, dass sie als «Anzünder» aktiv am Fasnachtsfeuer teilnehmen. Sie übernahmen eine wichtige Rolle in der Organisation und hatten die Ehre, den «Butzer» und die Fachteln an den Sujets zu entzünden, wodurch sie einen wesentlichen Beitrag zur eindrucksvollen Inszenierung des Wittnauer Fasnachtsfeuers leisteten. Das Oberdorf hatte zudem noch zwei grosszügige Gönner – herzlichen Dank hierfür.

Das Fasnachtsfeuer bleibt ein lebendiges und bedeutendes Ereignis im Wittnauer Veranstaltungskalender und unterstreicht erneut den starken Gemeinschaftsgeist.