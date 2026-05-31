Buchs: Mehrere abgeänderte Autos stillgelegt

Mit Blick auf illegal abgeänderte Autos führte die Kantonspolizei am Rande eines Tuning-Events eine gezielte Aktion durch. Wegen sicherheitsrelevanter Verstösse legte die Polizei mehrere Wagen still und verzeigte deren Lenker.

Anlass für die mehrstündige Kontrollaktion vom Sonntag war ein Tuning-Event auf dem Parkplatz des Wynencenters in Buchs. Im Fokus standen Autos, die illegale Änderungen aufwiesen. Zur Unterstützung der technischen Überprüfung war auch ein Experte des Strassenverkehrsamtes vor Ort. Wegen fehlender Betriebssicherheit verzeigte die Kantonspolizei die Lenker von fünf Autos. Mehrfach ging es dabei um eine verbotene Tieferlegung des Fahrwerks, so dass die Reifen den Radkasten streiften. Bei zwei weiteren Wagen bestand der Verdacht auf eine nicht zugelassene Leistungssteigerung. Die Kantonspolizei untersagte den Lenkern die Weiterfahrt und stellte zwei Autos für eine vertiefte technische Kontrolle sicher.Weil ihre Autos unzulässige Anbauteile aufwiesen und eines zu laut war, verzeigte die Kantonspolizei sieben weitere Lenker. Ferner ahndete sie die missbräuchliche Verwendung eines Händler-Kontrollschildes sowie sonstige Widerhandlungen. Trotz der festgestellten Verstösse zieht die Kantonspolizei eine positive Bilanz. Wie das Ergebnis belegt, waren die meisten der über 40 eingehend kontrollierten Autos in tadellosem Zustand. Auch zeigten die Tuner, die viel Aufwand und Geld in ihre Liebhaberfahrzeuge stecken, Verständnis für die Aktion, zumal ihr Ruf unter jenen leidet, die durch unnötigen Lärm oder ihre Fahrweise negativ auffallen.

