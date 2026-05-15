Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Bruno Tüscher in Vorstand der Offiziere gewählt

  15.05.2026 Böztal
André Zumsteg (von links), Stephan Benz, Bruno Tüscher, Markus M. Müller.
André Zumsteg (von links), Stephan Benz, Bruno Tüscher, Markus M. Müller.

Der Verein, der sich als Plattform für den generationenübergreifenden Dialog und die Vernetzung von Offizieren aus der Region versteht, hat einen neuen Präsidenten gewählt und neu fünf Mitglieder in den Vorstand – darunter den Münchwiler Gemeindeammann Bruno Tüscher.

Anlässlich ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote