Bruno Tüscher in Vorstand der Offiziere gewählt

Der Verein, der sich als Plattform für den generationenübergreifenden Dialog und die Vernetzung von Offizieren aus der Region versteht, hat einen neuen Präsidenten gewählt und neu fünf Mitglieder in den Vorstand – darunter den Münchwiler Gemeindeammann Bruno Tüscher.

Der Verein, der sich als Plattform für den generationenübergreifenden Dialog und die Vernetzung von Offizieren aus der Region versteht, hat einen neuen Präsidenten gewählt und neu fünf Mitglieder in den Vorstand – darunter den Münchwiler Gemeindeammann Bruno Tüscher.

Anlässlich der 122. Vereinsversammlung der Fricktalischen Offiziersgesellschaft (FOG) vom 8. Mai 2026 im Restaurant Post in Bözen wurde Stephan Benz einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Ebenfalls einstimmig in den Vorstand gewählt beziehungsweise bestätigt wurden André Zumsteg, sowie neu Markus M. Müller und Bruno Tüscher. Dem bisherigen Präsidenten Markus Liebi wurde für seine geleisteten Dienste mit gebührendem Applaus herzlich gedankt. Im Verlauf der Versammlung bot sich zudem unser neuestes Mitglied, Dario Roth, an, in der FOG aktiv mitzuwirken. Die Versammlung schlug ihn nach einer kurzen Vorstellungsrede für die Aufnahme in den Vorstand vor, und er wurde ebenfalls in den Vorstand gewählt. Der Vorstand der FOG besteht damit neu aus fünf Mitgliedern.

Die Fricktalische Offiziersgesellschaft blickt auf eine lange Tradition zurück und engagiert sich seit vielen Jahrzehnten für die Förderung der ausserdienstlichen Kameradschaft unter Offizieren im Fricktal. Die FOG organisiert militärische, gesellschaftliche und sicherheitspolitische Veranstaltungen und pflegt den Austausch zwischen Armee, Gesellschaft und Behörden. Gleichzeitig versteht sich der Verein als Plattform für den generationenübergreifenden Dialog und die Vernetzung von Offizieren aus der Region.

Der neu zusammengesetzte Vorstand möchte die Vereinsaktivitäten stärken, bestehende Traditionen weiterführen und gleichzeitig neue Impulse für jüngere Generationen setzen. Interessierte Offiziere mit Bezug zum Fricktal sind herzlich eingeladen, dem Verein beizutreten. (mgt)