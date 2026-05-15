Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Brugg: Erneut mutmassliche Kupferdiebe festgenommen

  15.05.2026 Polizeimeldungen

In Brugg konnten in der Nacht auf Freitag mehrere mutmassliche Kupferdiebe festgenommen werden. Drei tatverdächtige Personen gingen der Polizei nach einer umgehend eingeleiteten Fahndung ins Netz.
Am Freitag, kurz vor 0.30 Uhr, meldete die Transportpolizei mehrere verdächtige Personen bei den sogenannten Kabelbobinen an der Unterwerkstrasse in Brugg. Umgehend wurden mehrere Patrouillen an die genannte Örtlichkeit entsandt. In unmittelbarer Nähe konnten drei mutmassliche Kupferdiebe angehalten werden. Bei den Angehaltenen handelt es sich laut Polizeiangaben um rumänische Staatsangehörige im Alter von 21, 22 und 38 Jahren. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tatverdächtigen nicht, Deliktsgut zu entwenden. Die Kantonspolizei Aargau nahm alle drei Personen unter dringendem Tatverdacht vorläufig fest. Bereits eine Woche zuvor kam es an derselben Örtlichkeit zu einem versuchten Diebstahl von Kupferkabel.

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote