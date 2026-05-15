Brugg: Erneut mutmassliche Kupferdiebe festgenommen

In Brugg konnten in der Nacht auf Freitag mehrere mutmassliche Kupferdiebe festgenommen werden. Drei tatverdächtige Personen gingen der Polizei nach einer umgehend eingeleiteten Fahndung ins Netz.

Am Freitag, kurz vor 0.30 Uhr, meldete die Transportpolizei mehrere verdächtige Personen bei den sogenannten Kabelbobinen an der Unterwerkstrasse in Brugg. Umgehend wurden mehrere Patrouillen an die genannte Örtlichkeit entsandt. In unmittelbarer Nähe konnten drei mutmassliche Kupferdiebe angehalten werden. Bei den Angehaltenen handelt es sich laut Polizeiangaben um rumänische Staatsangehörige im Alter von 21, 22 und 38 Jahren. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tatverdächtigen nicht, Deliktsgut zu entwenden. Die Kantonspolizei Aargau nahm alle drei Personen unter dringendem Tatverdacht vorläufig fest. Bereits eine Woche zuvor kam es an derselben Örtlichkeit zu einem versuchten Diebstahl von Kupferkabel.