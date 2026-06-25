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Börsentipp: Chancen niedriger Zinsen

  25.06.2026 Ratgeber

Markus Haefliger, Vorsitzender der Bankleitung und Leiter Anlagekundenberatung, Raiffeisenbank Wegenstettertal

Chancen niedriger Zinsen

Die Schweiz ist einzigartig, in vielerlei Hinsicht: Imposante Berge, feine Schokolade und niedrige Franken-Zinsen. Dass die ...

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