Wenn am Limperg und Homberg die Feuer lodern

  26.02.2026 Wittnau
Foto: Alex Uehlinger
Foto: Alex Uehlinger

Wenn am Limperg und Homberg die Feuer lodern

Wittnau zelebriert sein traditionelles Fasnachtsfeuer

Am Sonntagabend leuchteten auf dem Limperg und dem Homberg erneut die markanten Feuerzeichen. Mit viel Engagement und Kreativität feierten die ...

