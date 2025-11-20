Immobilien
Brüel als Zukunftsgebiet

  20.11.2025 Wallbach
Wie soll sich Wallbach entwickeln? Foto: zVg
Wie soll sich Wallbach entwickeln? Foto: zVg

Rund 60 Einwohnerinnen und Einwohner nahmen am Samstag am Bevölkerungsworkshop teil und diskutierten über Chancen, Risiken und mögliche Konsequenzen der zukünftigen Ortsentwicklung Wallbachs.

Vor Ort waren auch die beteiligten Planerinnen und Planer. Im Vordergrund ...

