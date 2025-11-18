Am 10. November haben Schulkinder im Städtli selbst gestaltete Flyer zum Thema Abfall verteilt. In kurzen selbstverfassten und schön farbig geschriebenen Texten, mit Zeichnungen illustriert, informieren sie über Wertstoffe, die Notwendigkeit von Abfalltrennung und Recycling. ...

Am 10. November haben Schulkinder im Städtli selbst gestaltete Flyer zum Thema Abfall verteilt. In kurzen selbstverfassten und schön farbig geschriebenen Texten, mit Zeichnungen illustriert, informieren sie über Wertstoffe, die Notwendigkeit von Abfalltrennung und Recycling. Eine grosse Arbeit für Kinder und ihre Lehrpersonen, ein toller Einsatz. Das Ergebnis überzeugt. Bravo an alle.

SUSETTE BIBER-KLEMM, RHEINFELDEN