Bravo

  18.11.2025 Leserbriefe

Am 10. November haben Schulkinder im Städtli selbst gestaltete Flyer zum Thema Abfall verteilt. In kurzen selbstverfassten und schön farbig geschriebenen Texten, mit Zeichnungen illustriert, informieren sie über Wertstoffe, die Notwendigkeit von Abfalltrennung und Recycling. ...

