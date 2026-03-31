Brauerei in Obermumpf

Morgen Mittwoch wird im Rebacher die Obermumpfer «DOM-Brauerei» feierlich eingeweiht. Die Zeremonie wird von Pater Alfons aus dem Kloster Mariastein vorgenommen. Zu diesem besonderen Anlass laden wir die Bevölkerung herzlich zum ersten Fassanstich mit anschliessender Verkostung des DOM-Bieres ein. Die Veranstaltung beginnt um 17.45 Uhr im Rebacher 150 (Kägis Alp). Wir freuen uns auf Ihren Besuch und darauf, diesen festlichen Moment gemeinsam zu feiern und mit Ihnen anzustossen. DOMinik Kägi mit Bierbrau-Team aus dem «Dorf mit den drei Kirchen». (mgt)