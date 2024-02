Brand in Möhliner Industriegebäude — Verdacht auf Brandstiftung

Am Freitag, 23. Februar, kurz nach 19 Uhr, meldete eine Drittperson bei der Notrufzentrale, dass Rauch in einem Industriegebäude an der Industriestrasse in Möhlin zu sehen sei. Umgehend wurde die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot aufgeboten. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, trotzdem entstand grosser Sachschaden.

Gemäss ersten Kenntnissen könne eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, teilt die Kantonspolizei Aargau mit. Sie hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht habe, sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau, Dezentrale Ermittlung Nord in Baden (Tel. 056 200 11 11 oder per E-Mail ermittlungnord.kripo@kapo.ag.ch) in Verbindung zu setzen. (mgt)