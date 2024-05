Brand in Mehrfamilienhaus in Spreitenbach

Am Montagmorgen kam es in Spreitenbach zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Eine Wohnung ist unbewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Am frühen Morgen des 20. Mai 2024, kurz vor 06:00 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale der Kantonspolizei die Meldung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstrasse in Spreitenbach ein. Die aufgebotene Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Das Feuer dürfte auf einem Balkon ausgebrochen sein. Es wurde niemand verletzt. Die zum Balkon gehörige Wohnung ist unbewohnbar. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen.