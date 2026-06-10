Brand bei der Recycling-Firma Thommen AG

Am Dienstagabend brach bei der Thommen AG in Kaiseraugst ein Brand aus. Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen auf umliegende Gebäude. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstag, kurz nach 22 Uhr, meldete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einen Brand beim Recyclingunternehmen Thommen AG in Kaiseraugst. Die Feuerwehr Raurica rückte umgehend aus. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine grosse Rauchsäule und meterhohe Flammen. Wie sich zeigte, stand eine im Freien gelagerte Abfallhalde in Brand. Dank des raschen Eingreifens gelang es den Einsatzkräften, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf umliegende Gebäude zu verhindern. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Gemäss ersten Erkenntnissen der Brandursachenermittler der Kantonspolizei Aargau dürfte ein im Elektroschrott verbliebener Akku den Brand ausgelöst haben. Dank der vorsorglichen Lagerung solcher Abfälle im Freien blieb das Feuer auf die betroffene Abfallhalde beschränkt. Schäden an Gebäuden oder weiteren Betriebseinrichtungen konnten dadurch verhindert werden.

