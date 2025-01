Brand bei Thommen: Feuer brach in einem Fahrzeug aus

Nach dem Grossbrand bei der Thommen AG am Donnerstag haben die Ermittlungen begonnen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Fahrzeug in einer Lagerhalle aus, wonach es auf das Gebäude übergriff. Die Brandermittlung der Kantonspolizei arbeitet zurzeit weiter daran, die Brandursache zu klären.

Ein Übergriff auf ein zweites Gebäude konnte durch die Feuerwehr nicht mehr verhindert werden und die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Der Löschmannschaft gelang es jedoch, ein Ausbreiten auf umliegende Wohnhäuser abzuwenden. An den betroffenen Gebäuden entstand hoher Sachschaden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung via Alertswiss aufgefordert, Türen und Fenster zu schliessen. Für den Strassenverkehr in und um Kaiseraugst kam es zeitweise zu Verzögerungen, da Strassenabschnitte gesperrt werden mussten und eine Umleitung eingerichtet wurde.