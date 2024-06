Die Hornusser Hochzonen gaben erneut zu reden

Ob trotz oder erst recht wegen der Fussball-EM – 63 von 1880 Stimmberechtigten fanden sich am Mittwochabend in der Turnhalle in Effingen zur Böztaler Einwohnergemeinde-Versammlung ein. Es wurde diskutiert und es gab ...