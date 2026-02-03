Immobilien
«Bodenständigkeit und Innovation kommen nie aus der Mode»

  03.02.2026 Wirtschaft
«Feldschlösschen verkörpert für mich ein Stück Schweizer Identität», erklärt Bundesrat Albert Rösti. Foto: Bundeskanzlei / Béatrice Devènes
Die Brauerei Feldschlösschen feiert am 8. Februar ihr 150-Jahr-Jubiläum mit geladenen Gästen. Bundesrat Albert Rösti wird eine Ansprache halten. Was ihn mit Feldschlösschen verbindet, erklärt er im Interview.

Valentin Zumsteg

NFZ: Herr ...

