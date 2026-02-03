«Bodenständigkeit und Innovation kommen nie aus der Mode»

Die Brauerei Feldschlösschen feiert am 8. Februar ihr 150-Jahr-Jubiläum mit geladenen Gästen. Bundesrat Albert Rösti wird eine Ansprache halten. Was ihn mit Feldschlösschen verbindet, erklärt er im Interview.

Valentin Zumsteg

NFZ: Herr Rösti, Wein oder Bier – was trinken Sie lieber?

Albert Rösti: Beim Apéro in der Regel ein Glas Wein – aber bei der 150-Jahr-Feier für Feldschlösschen mache ich gerne eine Ausnahme und stosse mit Bier an.

Waren Sie schon einmal im Bierschloss von Feldschlösschen in Rheinfelden?

Nein, aber ich freue mich darauf, es bei der Jubiläumsfeier kennenzulernen.

Welche Beziehung haben Sie zum grössten Getränkeproduzenten der Schweiz?

Feldschlösschen gehört für mich zur Schweiz wie Käse und Schokolade. Bier ist Teil unserer Alltagskultur

– im Restaurant, an Festen oder im Vereinslokal gehört es einfach dazu. Und das Unternehmen beschäftigt im ganzen Land rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist daher nicht zu hoch gegriffen, wenn Feldschlösschen für sich in Anspruch nimmt, Menschen zu verbinden und daher den Zusammenhalt ins Zentrum seiner Feierlichkeiten stellt.

Welche Bedeutung messen Sie einem Traditionsunternehmen wie Feldschlösschen für die Schweizer Wirtschaft und Identität bei?

Feldschlösschen verkörpert für mich ein Stück Schweizer Identität: Die Firma ist regional verwurzelt, ist aber ein Begriff im ganzen Land. Wer während 150 Jahren so erfolgreich war, hat mit Sicherheit vieles richtig gemacht.

Wie wichtig sind Unternehmen mit langer Geschichte für die Versorgungssicherheit und Stabilität im Schweizer Lebensmittel- und Getränkesektor?

Sehr wichtig. Wer über Jahrzehnte grosses Wissen geschaffen hat, trägt entscheidend dazu bei, dass unser Land auch morgen gut versorgt ist – mit Qualität statt Masse, wie dies für die Schweiz typisch ist.

Sie sind Umweltminister. Feldschlösschen investiert stark in Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Welche Rolle spielen solche privatwirtschaftlichen Initiativen in der nationalen Klimapolitik?

Private Initiativen aus der Wirtschaft sind zentral, damit unser Land bis ins Jahr 2050 aus den fossilen Energien aussteigen kann. Deshalb bin ich froh, dass in der Brauerei in Rheinfelden Ideen für eine nachhaltige Zukunft genauso sprudeln wie das Bier. Dies nützt der Umwelt – und in der Regel führt mehr Effizienz auch zu Einsparungen bei den Produktionskosten: eine Win-Win-Situation.

Der Bier- und allgemein der Alkoholkonsum in der Schweiz geht zurück. Freut Sie das?

Mass halten beim Konsum ist sicher sinnvoll; umso grösser ist dann der Genuss. Beim Alkohol gilt wie überall im Leben: Die Eigenverantwortung zählt.

Zum Jubiläum hat Feldschlösschen einen Zusammenhalts-Barometer erstellen lassen, der künftig jährlich den Zusammenhalt in der Schweiz messen soll. Was kann die Politik tun, um den Zusammenhalt in der Schweiz zu fördern?

Wenn wir einander zuhören und uns gegenseitig über die Parteigrenzen hinweg respektieren, tragen wir zum Zusammenhalt unseres Landes bei – in der Politik und im Alltag, im Beruf, in der Familie, in den Vereinen. Unterschiedliche Positionen sind normal, und dass man darüber diskutiert, ebenfalls. Am Ende braucht es aber einen Minimalkonsens. Gemeinsame Werte sind gerade in der heutigen Zeit umso wichtiger, als wir Zeugen einer gesellschaftlichen Individualisierung und eines weltweiten Umbruchs sind. Was gestern galt, wird heute in Frage gestellt. Deshalb ist es wichtig, für den Zusammenhalt Schweizer Werte zu pflegen: Ich denke etwa an unsere direkte Demokratie, an Verlässlichkeit und Rechtsstaatlichkeit.

Wenn Sie auf 150 Jahre Unternehmensgeschichte blicken: Was sagt dieses Jubiläum über die Schweizer Wirtschaftskultur aus — und was wünschen Sie Feldschlösschen für die nächsten 150 Jahre?

Die Erfolgsgeschichte von Feldschlösschen zeigt, dass Bodenständigkeit, Qualität und Innovation nie aus der Mode kommen. Ich wünsche dem Unternehmen, dass diese Rezeptur auch in Zukunft Früchte trägt.