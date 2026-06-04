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Boden lässt sich nicht vermehren

  04.06.2026 Leserbriefe

Unser Land wird nicht kleiner. Und doch wird es jedes Jahr enger. Wo gestern noch Wiesen waren, stehen heute Überbauungen. Wo Felder Nahrung hervorbrachten, liegt heute Asphalt. Schritt für Schritt verschwindet Boden, der uns ernährt, Landschaft, die uns verwurzelt, und Natur, ...

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