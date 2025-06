Temporäre FlexBase-Baustellenstrasse in Kaisten

450 000 Kubikmeter Aushub müssen für das geplante Technologiezentrum der FlexBase Group in Laufenburg abtransportiert werden. Zurzeit fahren die vielen Lastwagen durch Kaister Siedlungsgebiet. Der Gemeinderat hat beim Kanton interveniert und zusammen mit FlexBase-CEO eine Lösung gefunden.

Susanne Hörth

Fast im Minutentakt fahren mit Erdmaterial gefüllte Lastwagen durch Kaisten. Sie kommen von Laufenburg, biegen an der Warteck-Kreuzung an einer nicht wirklich übersichtlichen Stelle in die Unterdorfstrasse ein. Hier befindet sich direkt im Kreuzungsbereich ein Fussgängerstreifen, der unter anderem von Kindern auf dem Weg in die Schule viel genutzt wird. Leere Lastwagen fahren die gleiche Strasse wieder zurück nach Laufenburg, genauer zur Grossbaustelle der FlexBase Group auf dem ehemaligen Swissgrid-Areal. Für das geplante Technologiezentrum, Baustart war mit dem Spatenstich am 5. Mai, müssen 450 000 Kubikmeter Erdreich bewegt werden. Die grosse Aushubmenge ist insbesondere der vorgesehenen Tiefe des Technologiezentrums geschuldet. 27 Meter tief wird es in den Untergrund gebaut. Die sichtbaren Masse des fertigen Gebäudes sind eine Länge von 168 Meter, eine Breite von 79 Meter und eine Höhe von 30 Meter. Der Aushub teilt sich in Deckschicht und darunter liegenden Rheintalschotter auf. Während die Deckschicht in die Deponie Langenacher nach Kaisten gebracht wird, erfolgt der Abtransport des Schotters in das Kies- und Betonwerk in Münchwilen.

Beim Kanton interveniert

Die aktuelle Verkehrssituation mit den vielen Lastwagen durch das Kaister Siedlungsgebiet war so nicht geplant. Vorgesehen war, dass die Lastwagen von der FlexBase-Baustelle wie jetzt auch, bei der Beck-Maier-Produktionshalle auf die Kaisterstrasse fahren und dann vor der kleinen Kapelle rechts in einen bestehenden Mergelweg einbiegen. Dieser führt, ohne dabei Siedlungsgebiet zu tangieren, direkt bis zur Unterdorfstrasse (ausserorts). Mit Verweis auf die vorhandene Kantonsstrasse (Unterhalden, Unterdorfstrasse) lehnte der Kanton die Benützung des Mergelweges im Rahmen des Technologiezentrum-Bewilligungsverfahrens ab. Für FlexBase-CEO Marcel Aumer und den Kaister Gemeinderat unverständlich. Gemeindeammann Oliver Brem intervenierte direkt bei Regierungsrat Stephan Attiger. Eine Begehung mit dem Abteilungsleiter des Kantons vor Ort folgte. «Eine Bewilligung für die temporäre Nutzung des Weges mit Auflagen wurde uns in Aussicht gestellt», so Brem. Da ein Teil des 300 Meter langen Weges der Swissgrid gehört, musste von dieser ebenfalls noch eine Zustimmung eingeholt werden.

Nun liegt das Baugesuch vom 6. Juni bis 7. Juli auf der Kaister Gemeindeverwaltung auf. Bis zirka Dezember 2028 wird die noch mit einem Belag zu versehende Baustellenstrasse für Fahrten gebraucht. Bauherrin ist die FlexBase Group. Das Unternehmen kommt für alle im Zusammenhang mit dieser Baustellenstrasse entstehenden Kosten auf, auch für den Rückbau. «Es war Marcel Aumer ein grosses Anliegen, dass wir eine verträgliche Lösung finden können», betont Oliver Brem. «Mit der Baustellenstrasse können rund 90 000 bis 100 000 Kilometer einspart werden, der Verkehr tangiert nicht das Siedlungsgebiet und die Verkehrssicherheit wird dadurch massiv erhöht.» Wenn keine Einsprachen eingehen, soll die Strasse im Chaisterfeld/Obert so schnell wie möglich für die Lastwagen bereitgemacht werden.

Für den Gemeinderat Kaisten ist wichtig, dass die temporäre Baustellenstrasse im Chaisterfeld/Obert so schnell wie möglich realisiert und damit gefährliche Situationen verhindert werden können.

Am Mittwoch, 25. Juni, findet um 19 Uhr für die Kaister Bevölkerung in der Mehrzweckhalle eine Infoveranstaltung statt. Anwesend auch FlexBase-CEO Marcel Aumer.