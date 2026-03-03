«Binkert-Areal» – Kombination von Neuem und Altem

Die Basler Stiftung Abendrot will in Laufenburg dem ehemaligen «Binkert-Areal» inklusive diversen Bestandsgebäuden neues Leben einhauchen. Ein Ort für Wohnen und Arbeiten soll entstehen. Das öffentliche Mitwirkungsverfahren für den Gestaltungsplan startet am 9. ...

Die Basler Stiftung Abendrot will in Laufenburg dem ehemaligen «Binkert-Areal» inklusive diversen Bestandsgebäuden neues Leben einhauchen. Ein Ort für Wohnen und Arbeiten soll entstehen. Das öffentliche Mitwirkungsverfahren für den Gestaltungsplan startet am 9. März.

Susanne Hörth

Die Zeiten, in denen in der ehemaligen Druckerei Binkert in Laufenburg die Druckmaschinen ratterten, Zeitungen, Zeitschriften und andere Printerzeugnisse «ausspuckten» sind lange vorbei. Noch weiter zurück, genauer in das Jahr 1887, geht die Geschichte des nahe des Bahnhofs gelegenen Areals. Damals wurde für die Textilindustrie die Shedhalle gebaut, welche 1914 um ein grosses, mehrgeschossiges Gebäude (Kopfbau) erweitert wurde. In den 1960er-Jahren zog die Druckerei Binkert, inklusive dazugehörendem Verlag ein.

Wohnen und Arbeiten

Seit deren Wegzug wurden die Gebäude von einer heterogenen Mieterschaft zwischengenutzt, schreibt die Basler Stiftung Abendrot zum Projekt «Areal Baslerstrasse». Ende 2021 hatte die Stiftung das zentral gelegene, ehemalige «Binkert-Areal» an der Baslerstrasse erworben. Die Pläne der Alleineigentümerin sehen eine Kombination von Neuem und Bestand vor. Die beiden historischen Bauten – Shedhalle und Kopfbau – sollen saniert und für Wohnungen und Arbeiten umgenutzt sowie mit einem Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses ergänzt werden. Laut aktuellem Richtprojekt sind in den historischen Bauten 8 Wohnungen, 10 Wohnateliers, 760 Quadratmeter Gewerbeflächen sowie 25 Aussenparkplätze vorgesehen. Im Neubau sollen 13 weitere Wohnungen sowie 340 Quadratmeter Gewerbefläche dazukommen.

Stadt und Denkmalpflege eingebunden

«Die Stadt und die kantonale Denkmalpf lege waren am Studienauftrag mit einer Delegation beteiligt und konnten damit an der Entwicklung mitwirken und Anliegen frühzeitig vorbringen», geht Stadtschreiber Marco Waser auf entsprechende Frage der NFZ ein. Bevor am Montag, 9. März, das öffentliche Mitwirkungsverfahren für den «Gestaltungsplan Binkert-Areal» beginnt, findet am nächsten Freitag, 6. März, eine Informationsveranstaltung statt. An dieser werden laut Waser das Richtprojekt sowie der Gestaltungsplan vorgestellt und das weitere Vorgehen erläutert.

Die Bedeutung des Projektes verdeutlicht Marco Waser so: «Das Projekt hat für die städtebauliche Entwicklung von Laufenburg – darin eingeschlossen das Bahnhofareal – einen hohen Stellenwert.» Weiter betont er auch: «Die gemäss Raumplanungsgesetz geforderte Innenentwicklung im Zentrumsgebiet mit guter ÖV-Anbindung wird durch eine qualitativ hochwertige und verträgliche Bebauung sehr gut umgesetzt.»