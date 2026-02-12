Immobilien
Bindeglied und Brückenbauer

  12.02.2026 Kaisten
Die ältere Generation soll sich im Dorf wohlfühlen und eingebunden werden. Foto: iStock
Die Kaister Alterskommission ist gut gestartet

Seit einigen Monaten nimmt sich eine Alterskommission den Anliegen und Bedürfnissen der Kaister Seniorinnen und Senioren an. Die Kommission ist zugleich impulsgebend und beratend für den Gemeinderat tätig. Die Bevölkerung ...

