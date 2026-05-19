Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Bildungsqualität sichern? Unbedingt!

  19.05.2026 Leserbriefe

Bildung ist bereits als Grundrecht in der Ver fassung veranker t. Weshalb braucht es zusätzlich die Bildungsqualität in der Verfassung? Weil damit Regierung und Parlament verpflichtet werden, genügend Mittel und gute Rahmenbedingungen für unsere Schulen sicherzustellen. Es ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote