Bildungsqualität sichern? Unbedingt!

Bildung ist bereits als Grundrecht in der Ver fassung veranker t. Weshalb braucht es zusätzlich die Bildungsqualität in der Verfassung? Weil damit Regierung und Parlament verpflichtet werden, genügend Mittel und gute Rahmenbedingungen für unsere Schulen sicherzustellen. Es darf nicht länger möglich sein, auf Gesetzesebene Sparmassnahmen zu beschliessen, die die Bildungsqualität schwächen. Als Logopädin erlebe ich seit Jahren die Folgen dieser Entwicklung direkt: Immer häufiger fallen Lehrpersonen wegen Überlastung oder Krankheit aus, Klassen wechseln ständig die Bezugspersonen, und zunehmend unterrichten Menschen ohne ausreichende Ausbildung. Gerade schwächere Schülerinnen und Schüler leiden darunter besonders stark. Viele Lehrpersonen arbeiten am Limit, was auch die Zusammenarbeit mit Therapeutinnen und Therapeuten erschwert. Das beeinträchtigt die Förderung und den Lernfortschritt der Kinder. Es braucht dringend verbindliche Massnahmen für eine gute Bildungsqualität. Die Initiative schafft dafür eine langfristige Grundlage und stärkt unsere Schulen nachhaltig. Bildung ist die Basis für Wohlstand, Innovation und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Jede Stimme zählt. Deshalb: Stimmen Sie Ja für eine gute Bildungsqualität.

ANTONIA GRIMM BOVENS,

GIPF-OBERFRICK