Bibliothek Zeiningen: letzte Ausleihe

Die letzte Ausleihe vor Weihnachten ist am Donnerstag, 19. Dezember, von 16 bis 19 Uhr. Während der Weihnachtsferien vom 21. Dezember bis 5. Januar bleibt die Gemeindebibliothek Zeiningen geschlossen. Ab Montag, 6. Januar, ist sie wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet. In der Bibliothek Zeiningen können Medien in unbegrenzter Zahl ausgeliehen werden. Im Bibliotheks-Abo ist auch das «ebookplus»-Abo eingeschlossen. Dieses bietet eine grosse Auswahl an digitalen Büchern, Hörbüchern, Zeitungen und Zeitschriften. (mgt)