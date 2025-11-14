Bewährtes erhalten

Oliver Jucker vereint Erfahrung und Kompetenz in einer Person. Seine beruflichen und politischen Ziele geht er kompetent und lösungsorientiert an. Dabei nimmt er die unterschiedlichen Interessen wahr und bringt sie auf den Punkt. Für die Kaiseraugster Bevölkerung ist er eine ...

Oliver Jucker vereint Erfahrung und Kompetenz in einer Person. Seine beruflichen und politischen Ziele geht er kompetent und lösungsorientiert an. Dabei nimmt er die unterschiedlichen Interessen wahr und bringt sie auf den Punkt. Für die Kaiseraugster Bevölkerung ist er eine Bereicherung. Er kann komplexe Situationen ruhig und professionell anpacken und zielführend umsetzen. Ich empfehle Ihnen die Wahl von Oliver Juncker als Gemeindepräsident von Kaiseraugst.

JOHANN PAUL WACHTER, KAISERAUGST