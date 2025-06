Bewährte Führung für Kaiseraugst

Für die Neubesetzung des Gemeindepräsidiums in Kaiseraugst ist eine vernünftige Entscheidung gefragt, und die liegt auf der Hand. Was spricht mehr für eine Wahl als ein Kandidat, der die anspruchsvolle Rolle des Gemeindepräsidenten bereits seit über einem halben ...

Für die Neubesetzung des Gemeindepräsidiums in Kaiseraugst ist eine vernünftige Entscheidung gefragt, und die liegt auf der Hand. Was spricht mehr für eine Wahl als ein Kandidat, der die anspruchsvolle Rolle des Gemeindepräsidenten bereits seit über einem halben Jahr erfolgreich ausfüllt? Markus Zumbach musste als Vizepräsident in Kaiseraugst eine in dieser Form noch nie dagewesene Situation meistern: Hals über Kopf die volle Verantwortung des Gemeindepräsidiums zu übernehmen.

Seit mehr als sechs Monaten führt Markus Zumbach unsere Gemeinde, und Kaiseraugst hat diese Zeit gut überstanden; ein klarer Beweis seiner Kompetenz und Belastbarkeit. Sein unermüdliches Engagement für die Liebrüti unterstreicht zudem, wie sehr ihm das Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger am Herzen liegt. All seine menschlichen, fachlichen und organisatorischen Stärken, gepaart mit dem überzeugenden Leistungsausweis der vergangenen Monate, machen Markus Zumbach zur idealen Besetzung für das Gemeindepräsidium von Kaiseraugst.

YVETTE TRACHSEL,

LIEBRÜTI, KAISERAUGST