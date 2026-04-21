Bewegungs- und Begegnungsort für Jung und Alt

Das neue Turngerät bei den Kaister Sportplätzen im Gebiet Boll soll zum einen die Beweglichkeit, Kraft und Koordination fördern. Zum anderen soll hier ein Platz für Begegnungen über die Generationen hinweg ...

Einweihung der neuen Calisthenics-Anlage in Kaisten

Das neue Turngerät bei den Kaister Sportplätzen im Gebiet Boll soll zum einen die Beweglichkeit, Kraft und Koordination fördern. Zum anderen soll hier ein Platz für Begegnungen über die Generationen hinweg entstehen.

Susanne Hörth

Mit der neuen Anlage sei gelungen, was die Jugendkommission Kaisten 2024 in einer Idee formuliert und anschliessend an den Gemeinderat herangetragen hatte: einen Ort zu schaffen, an dem sowohl etwas für die Bewegung getan als auch Begegnungen über Generationen hinweg ermöglicht werden. Der Gemeinderat hiess die Idee sowie 15 000 Franken für die Beschaffung der Geräte und der Sicherheitsbodenmatten gut. Gemeinderat Stephan Wiestner freute sich am Samstagnachmittag vor zahlreichen Gästen über das tolle Resultat – gemeint war die neue Calisthenics-Anlage. Dabei handelt es sich um einen Outdoor-Fitnessbereich mit Geräten für Körperübungen, die Beweglichkeit, Koordination und Kraft fördern.

Gemeinsam viel erreicht

Stephan Wiestner wie auch Daniel Müller von der Jugendkommission zeigten sich über das neue Freizeitangebot in Kaisten ebenso gerührt wie über das sehr erfolgreiche Sponsoring. Die erhofften 10 000 Franken konnten deutlich übertroffen werden. Daniel Müller betonte, wie stolz er sei, in einer Gemeinde wohnen und leben zu dürfen, in der das Miteinander von regionalen Firmen so gut unterstützt werde. Der Sponsoringbeitrag wurde für die Baumeisterarbeiten, die Bänke und die Sträucher eingesetzt. Jener Teil der gesponserten Gelder, der noch nicht verwendet wurde, soll in naher Zukunft ebenfalls für den Platz eingesetzt werden. «Mir schwebt eine behindertengerechte Erweiterung der Anlage vor», so Stephan Wiestner.

Welche Übungen unter anderem mit der nun offiziell eröffneten Fitnessanlage möglich sind, zeigte Resul. Der junge Mann trainiert hier nach eigenen Angaben regelmässig.

Einige der anwesenden Kinder versuchten sich gleich an den Stangen, während die Erwachsenen den Apéro genossen.