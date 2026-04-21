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Bewegungs- und Begegnungsort für Jung und Alt

  21.04.2026 Kaisten
Resul zeigt, welche Übungen an der Stangen-Anlage möglich sind. Foto: Susanne Hörth
Resul zeigt, welche Übungen an der Stangen-Anlage möglich sind. Foto: Susanne Hörth

Einweihung der neuen Calisthenics-Anlage in Kaisten

Das neue Turngerät bei den Kaister Sportplätzen im Gebiet Boll soll zum einen die Beweglichkeit, Kraft und Koordination fördern. Zum anderen soll hier ein Platz für Begegnungen über die Generationen hinweg ...

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