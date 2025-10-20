Betrunken verunfallt und abgehauen

Am Sonntagabend, kurz vor 22.45 Uhr, verursachte ein alkoholisierter Personenwagenlenker auf der Autobahn bei Kaiseraugst einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 66-jährige Fahrzeuglenker mit seinem weissen Dacia auf der Autobahn von Rheinfelden kommend in Richtung Arisdorf. Dabei verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit der linksseitigen Leitplanke, drehte sich und kam schlussendlich quer auf der Fahrbahn stehend zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker entfernte sich nach dem Unfall zu Fuss unerlaubterweise von der Unfallstelle. Er konnte kurze Zeit später von einer Drittperson bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.



Der Fahrzeuglenker und seine Beifahrerin wurden beim Unfall nicht verletzt. Der stark beschädigte Personenwagen musste durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Ein beim Lenker durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Sein Führerausweis wurde ihm vorläufig abgenommen. Er wird an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt. (mgt/nfz)